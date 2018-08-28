Adana'da Kanalda Kaybolan Afgan Gencin Cansız Bedeni, Ailesi Tarafından Bulundu
Adana'da sulama kanalında kaybolan Afganistan uyruklu gencin cansız bedeni, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağında ailesi ve komşuları tarafından bulundu.
Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kalıp, kaybolan Afganistan uyruklu Rami Keberi'in (18) cansız, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağında ailesi ve komşuları tarafından bulundu.
CANSIZ BEDENİ 10 KM UZAKTA BULUNDU
Atakent Mahallesi'nde suya girdiği belirtilen Keberi'nin cesedi, kanala verilen suyun kesilmesiyle ortaya çıktı. Afgan gencin cansız bedeni babası Muhammed Zaman Keberi ve komşuları, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağındaki Alihocalı Mahallesi'nde buldu.
BABASI ÜZÜNTÜDEN BAYGINLIK GEÇİRDİ
Oğlunun ölü bedeninin başında gözyaşı döken baba Muhammed Zaman Keberi, üzüntüden baygınlık geçirdi. Vatandaşlar tarafından ambulansa taşınan baba Keberi'ye sağlık görevlileri müdahale etti.
1 AY ÖNCE GELMİŞLER
Afganistan'dan Türkiye'ye yaklaşık 1 ay önce geldikleri öğrenilen Keberi ailesinin, olayın yaşandığı günün sabahında Göç İdaresi Müdürlüğü'nden kimliklerini yeni aldıkları ortaya çıktı.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Afgan gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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ALLAHIM KİMSELERE EVLAT ACISI YAŞATMA , YAŞATDIKLARINA DA KOLAYLIKLAR VER . ACIDAN KAÇ GEL , ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞA . KADER BE KADER . MÜSLÜMANA YOK BU DÜNYADA RAHAT , KİMSEDE RAHAT EDECEĞİM DİYE DÜŞÜNMESİN .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır