Kanalda Aile Boyu Tehlikeli Serinlik

HAVA sıcaklığının 43 derece, nem oranının yüzde 70 kaydedildiği Antalya'da sıcaktan bunalanlar tehlikeli olmasına rağmen su kanallarına girerek serinlemeye çalıştı. Üzerlerindeki kıyafetlerle kanala atlayan yetişkinlerin yanındaki çocuklar da dikkati çekti.



Antalya'da hafta başından beri etkili olan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 43, deniz suyu sıcaklığının 28 derece kaydedildiği kentte, nem oranı yüzde 70 olarak ölçüldü. Araç termometreleri ise kentteki sıcaklığı 48- 49 derece olarak gösterdi. Sıcak ve nemli hava nedeniyle bunalanlar serinlemek için sahilleri doldururken, pek çok kişi ise tehlikeli olmasına rağmen su kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.



Şehrin denize uzak bölgelerinden Kepez İlçesi Baraj Mahallesi'nde aileleriyle Devlet Su İşleri'nin sulama kanalında girenler, renkli görüntüler oluşturdu. Üzerlerindeki kıyafetlerle kanala atlayan yetişkinlerin yanındaki çocuklar da dikkati çekti. - Antalya