Kanalboyunda Uyuşturucu Operasyonu
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kanalboyundaki sazlık içerisinde 62 kök kenevir ile 430 gram esrar ele geçirildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kanalboyundaki sazlık içerisinde 62 kök kenevir ile 430 gram esrar ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafakemalpaşa ilçesi Yamanlı Mahallesi'nde kontrol sırasında kanalboyundaki sazlıktaki durumdan şüphelendi. Yapılan kontrollerde sazlık içerisine gizlenmiş 62 kök kenevir ile 430 gram esrar ele geçirildi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA