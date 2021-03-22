Kanala uçan otomobil sürücüsü şoka girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kanala uçan otomobil sürücüsü şoka girdi

22.03.2021 18:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:33
Kanala uçan otomobil sürücüsü şoka girdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde virajı alamayan otomobil kanala uçtu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde virajı alamayan otomobil kanala uçtu. Yaralanan otomobil sürücüsü, aracının başında kazanın şokunu atlatmaya çalıştı.

Kaza, Akçakoca ilçesi Değirmenağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca'dan Sakarya'nın Karasu ilçesine seyir halinde olan O.D. idaresindeki 54 AEF 578 plakalı Volkswagen marka otomobil, keskin virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kanala uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.D. kaza sonrasında otomobilinin yanına oturarak uzun süre kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Sürücü O.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kanala uçan otomobil sürücüsü şoka girdi
Kanala uçan otomobil sürücüsü şoka girdi
Kanala uçan otomobil sürücüsü şoka girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Binnur Kaya Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kanala uçan otomobil sürücüsü şoka girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 18:35:55. #1.15#
title