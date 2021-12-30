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Kanala sıkışan köpek kurtarıldı

Kanala sıkışan köpek kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına sıkışan sokak köpeği, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına sıkışan sokak köpeği, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tarsus ilçesine bağlı Hasanağa köyü sakinleri, kanala düşen köpeği kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Tarsus Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, hayvan ambulansı ile bölgeye gitti. Merdiven ile su kanalına inen ekipler, sıkışan köpeği uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Battaniyeye sarılan köpek, Tarsus Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüp, bakıma alındı. Köpeğe ilk müdahaleyi yapan veteriner hekim Nuri Tehnelder, "Geldiğinde çok ıslak ve üşümüş bir haldeydi. Biz de hemen tedavisine başladık. Şimdi genel sağlık durumu iyi. Dostumuz burada iyileşene kadar güvende olacak" dedi.


Kanala sıkışan köpek kurtarıldı

Kanala sıkışan köpek kurtarıldı

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