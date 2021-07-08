Kanala girmemesi için polisin iknaya çalıştığı Halil, ayağı kayıp, düştüğü suda kayboldu
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Kanala girmemesi için polisin iknaya çalıştığı Halil, ayağı kayıp, düştüğü suda kayboldu

Kanala girmemesi için polisin iknaya çalıştığı Halil, ayağı kayıp, düştüğü suda kayboldu
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da alkolün etkisiyle sulama kanalına girmek isteyince yanındaki kız arkadaşının polisten yardım istediği Halil Söylemez (23), gelen ekiplerin ikna çalışması sırasında ayağı kayınca suya düştü.

ŞANLIURFA'da alkolün etkisiyle sulama kanalına girmek isteyince yanındaki kız arkadaşının polisten yardım istediği Halil Söylemez (23), gelen ekiplerin ikna çalışması sırasında ayağı kayınca suya düştü.Akıntıya kapılıp kaybolan Söylemez için arama çalışması başlatıldı.

Halil Söylemez, sabah saatlerinde kız arkadaşı M.B. ile birlikte Karşıyaka Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalının kıyısına geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Söylemez serinlemek için kanala girmek isteyince, kız arkadaşı engel olmak istedi. Genç kız Halil Söylemez'i ikna edemeyince polisten yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna etmeye çalıştığı Halil Söylemez, ayağının kayması sonucu suya düştü. Suda çırpınan Söylemez, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çağırılan dalgıç polisler, arama çalışması başlatırken, DSİ görevlileri de kanala verilen suyu kesti.

Olayı haber alıp bölgeye gelen Halil Söylemez'in yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Halil Söylemez'i arama çalışmaları sürüyor.


Kanala girmemesi için polisin iknaya çalıştığı Halil, ayağı kayıp, düştüğü suda kayboldu
Kanala girmemesi için polisin iknaya çalıştığı Halil, ayağı kayıp, düştüğü suda kayboldu
Kanala girmemesi için polisin iknaya çalıştığı Halil, ayağı kayıp, düştüğü suda kayboldu
Kanala girmemesi için polisin iknaya çalıştığı Halil, ayağı kayıp, düştüğü suda kayboldu
Kanala girmemesi için polisin iknaya çalıştığı Halil, ayağı kayıp, düştüğü suda kayboldu
Kanala girmemesi için polisin iknaya çalıştığı Halil, ayağı kayıp, düştüğü suda kayboldu
Kanala girmemesi için polisin iknaya çalıştığı Halil, ayağı kayıp, düştüğü suda kayboldu
Kanala girmemesi için polisin iknaya çalıştığı Halil, ayağı kayıp, düştüğü suda kayboldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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