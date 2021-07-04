Kanala düşen yaban domuzları, 6 saatte kurtarıldı
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Kanala düşen yaban domuzları, 6 saatte kurtarıldı

Kanala düşen yaban domuzları, 6 saatte kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da DSİ'nin sulama kanalına düşen 2 yaban domuzu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kurtarma timinin 6 saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı.

ŞANLIURFA'da DSİ'nin sulama kanalına düşen 2 yaban domuzu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kurtarma timinin 6 saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı. O anlar müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bozova ilçesine bağlı Arıkök Mahallesi yakınlarından geçen DSİ'nin sulama kanalına iki yaban domuzu, düştüğünü görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kurtarmaya gelen ekipten tedirgin olan domuzlar, yaklaşık 6 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı. 5 kişilik kurtarma timi tarafından kementler atılarak sudan çıkarılan ve sağlık durumları iyi olduğu belirlenen domuzlar doğaya bırakıldı. Kurtarma çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.


Kanala düşen yaban domuzları, 6 saatte kurtarıldı
Kanala düşen yaban domuzları, 6 saatte kurtarıldı
Kanala düşen yaban domuzları, 6 saatte kurtarıldı
Kanala düşen yaban domuzları, 6 saatte kurtarıldı
Kanala düşen yaban domuzları, 6 saatte kurtarıldı
Kanala düşen yaban domuzları, 6 saatte kurtarıldı
Kanala düşen yaban domuzları, 6 saatte kurtarıldı
Kanala düşen yaban domuzları, 6 saatte kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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