Traktörle düştüğü sulama kanalından UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı
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Traktörle düştüğü sulama kanalından UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı

05.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:14
Traktörle düştüğü sulama kanalından UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı

AKSARAY'da, kontrolden çıkıp, boş sulama kanalına devrilen traktörde kabine sıkışan şoför Ayhan Ülger (48), UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

AKSARAY'da, kontrolden çıkıp, boş sulama kanalına devrilen traktörde kabine sıkışan şoför Ayhan Ülger (48), UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralanan Ülger, ambulansla hastaneye kaldırıldı.  

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bahçeli Mahallesi Evrah Mezarlığı bölgesinde meydana geldi. Ayhan Ülger yönetimindeki 68 AU 861 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, yaklaşık 4 metre derinliğindeki boş sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan Ülger, kabinin içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren çalışması sonucu kurtarılan Ülger, sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Traktörle düştüğü sulama kanalından UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı
Traktörle düştüğü sulama kanalından UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı
Traktörle düştüğü sulama kanalından UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı
Traktörle düştüğü sulama kanalından UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı
Traktörle düştüğü sulama kanalından UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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