Kanala düşen Suriye uyruklu 2 kız kardeş boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tarım arazisinde çalıştıkları sırada DSİ'ye ait sulama kanalına düşen Suriye uyruklu 2 kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Arıkök kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Kobani'de yaşarken Suriye'deki iç savaştan kaçarak Bozova ilçesine yerleşen ve tarlada tarım işçiliği yapan Hamo ve Hazne çiftinin 10 yaşındaki kızları Kefa İbrahim, kovayla su almak istediği beton kanala düştü. Ayağı kayarak kanala düşen kız kardeşini kurtarmak isteyen 16 yaşındaki Aycan İbrahim de suya atladı. Suda çırpınan 2 kız kardeş, kısa süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalda arama çalışmaları yapan sualtı polisleri, 2 kız kardeşin cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan cesetler, ilk önce Bozova Devlet Hastanesine, oradan da otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.