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Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Becen Mahallesi Prof. Dr. İhsan Ketin Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 38 GV 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu kanaldan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Kanala uçan otomobil çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

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