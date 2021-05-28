Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkarak kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkarak kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seyrani Mahallesi Kardeş Şehitler Caddesi üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü S.Ş. idaresindeki 38 YY 747 plakalı Hyundai marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol ortasındaki kanala düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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