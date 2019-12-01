01.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:47

Başakşehir'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başakşehir-Kayaşehir yolunda ilerleyen Burak Akan'ın kullandığı 34 HLU 69 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kanala düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA