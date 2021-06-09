TOKAT SU KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
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TOKAT SU KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde çöp konteynerine çarpıp su kanalına düşen motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Gelgeç (52) hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde çöp konteynerine çarpıp su kanalına düşen motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Gelgeç (52) hayatını kaybetti. Sürücünün kazadan önceki son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçe merkezindeki Ahmet Yesevi Mahallesi Bilge Sokak'ta yaşandı. Sokaktaki evinden plakasız motosikletiyle yola çıkan Halil İbrahim Gelgeç, eğimli yolda kontrolünü kaybederek önce Kirazlık Caddesi üzerindeki çöp konteynerine, daha sonra ise su kanalı korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanala düşen Gelgeç yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla kanaldan çıkarılarak ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Halil İbrahim Gelgeç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün kazadan önce eğimli yoldan ilerlediği anlar Sarmadut Cami'nin güvenlik kamerasına yansıdı.

TOKAT SU KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
TOKAT SU KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
TOKAT SU KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
TOKAT SU KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
TOKAT SU KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
TOKAT SU KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
TOKAT SU KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
TOKAT SU KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
TOKAT SU KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
TOKAT SU KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
TOKAT SU KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
TOKAT SU KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
TOKAT SU KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
TOKAT SU KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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