Kanala düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Karaman'da sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
27.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:37
Karaman'da sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fatih Mahallesi Deliçay mevkisinde bulunan su kanalından köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Karaman Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kanalın içindeki çamura saplanmış köpeği buldu.
Köpek yarım saatlik çalışma sonucu saplandığı yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA