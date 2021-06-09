Kanala düşen köpek için seferber oldular
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Kanala düşen köpek için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı / Azim Çelik - Haberler | Yaşam

Kanala düşen köpek için seferber oldular İnsanlık ölmemiş dedirten olay: vatandaşlar köpeği işte böyle kurtardılar Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kanala düşen köpeği kurtarabilmek için vatandaşlar seferber oldu.

Kanala düşen köpek için seferber oldular

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: vatandaşlar köpeği işte böyle kurtardılar

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kanala düşen köpeği kurtarabilmek için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların çabasıyla köpeğin kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İnsanlık ölmemiş dedirten olay Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesinde yaşandı. Sokak köpeğinin kanala düşerek çaresiz kaldığını gören vatandaşlar kolları sıvadı. Köpeği kurtarabilmek için adeta seferber olan vatandaşların çalışmaları neticesinde köpek düştüğü yerden kurtarıldı. Köpeğin kurtarılma ve tekrar özgürlüğüne kavuştuktan sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar ise, çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kanala düşen köpek için seferber oldular
Kanala düşen köpek için seferber oldular
Kanala düşen köpek için seferber oldular
Kanala düşen köpek için seferber oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Azim Çelik

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