Kanala düşen köpek için seferber oldular

Kanala düşen köpek için seferber oldular İnsanlık ölmemiş dedirten olay: vatandaşlar köpeği işte böyle kurtardılar Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kanala düşen köpeği kurtarabilmek için vatandaşlar seferber oldu.