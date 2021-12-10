KANALA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da yaklaşık 2 metre derinliğindeki drenaj kanalına düşen Cocker cinsi köpeği, itfaiye kurtardı. Kurulanan ve karnı doyurulan köpeği, bir hayvansever sahiplendi. Olay, saat 14.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede drenaj kanalına bir köpeğin düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri, harekete geçti. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, merdivenle kanala indi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikada köpeği mahsur kaldığı yerden çıkartıp kurtardı. Esnaf tarafından kurulanıp, karnı doyurulan köpek, Büşra Kök adlı hayvansever tarafından sahiplendi.

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