KANALA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde boş sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde boş sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezi Oyun Yeri Camii mevkiinde DSİ'ye bağlı kanalda bir köpeğin havlama seslerini duyan çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdivenle içi boş olan kanala inerek köpeği kucaklayıp yukarı çıkardı. Yapılan kontrolün ardından sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan köpek, Korkuteli Belediyesi ekipleri tarafından alınarak barınağa götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı