ADANA-KANALA DÜŞEN KAMYONDA MAHSUR KALDI, 'BURADA İYİYİM' DEDİ

ADANA'da freni boşalan kamyonun sulama kanalına düşmesiyle araçta mahsur kalan yolcu Mevlüt Kervan, polise Ben burada iyiyim. Çekici gelecek, beklerim dedi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Tuğluk yönetimindeki 03 FR 727 plakalı kargo yüklü kamyon, freninin boşalmasıyla Yeşil Bulvar'daki sulama kanalına düştü. Tuğluk, kendi imkanlarıyla kamyondan çıkarken, yanındaki dayısı Mevlüt Kervan mahsur kaldı. Tuğluk'un ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin sağlık durumunu sorduğu Kervan Ben burada iyiyim. Zaten çekici gelecek, beklerim dedi. Kervan, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkartıldı. Çevredekilerin yağmura aldırış etmeden kurtarma anlarını seyretmesi ise dikkat çekti.