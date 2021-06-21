Son dakika haberi | Kanala düşen kadını itfaiye erleri son anda kurtardı
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Son dakika haberi | Kanala düşen kadını itfaiye erleri son anda kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre - Kanala düşen kadını itfaiye erleri son anda kurtardı Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde kanala düşen bir kadını itfaiye erleri boğulmaktan son anda kurtardı.

- Kanala düşen kadını itfaiye erleri son anda kurtardı

PEKİN - Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde kanala düşen bir kadını itfaiye erleri boğulmaktan son anda kurtardı.

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde kanala düşen bir kadın akıntıya kapılarak sürüklendi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, kanala atlayarak kadını boğulmaktan son anda kurtardı. Kadının kanaldan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Son dakika haberi | Kanala düşen kadını itfaiye erleri son anda kurtardı
Son dakika haberi | Kanala düşen kadını itfaiye erleri son anda kurtardı
Son dakika haberi | Kanala düşen kadını itfaiye erleri son anda kurtardı
Son dakika haberi | Kanala düşen kadını itfaiye erleri son anda kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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