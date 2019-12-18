Kanala düşen genç, boğuldu
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Kanala düşen genç, boğuldu

ŞANLIURFA'da arkadaşlarıyla dolaşırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen Ahmet Elçi (24), boğularak hayatını kaybetti.

18.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:28
Kanala düşen genç, boğuldu

ŞANLIURFA'da arkadaşlarıyla dolaşırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen Ahmet Elçi (24), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte 'ne ait sulama kanalı kenarında gezen Ahmet Elçi, dengesini kaybederek suya düştü. Kanala düşen Elçi, kısa süre içerisinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen dalgıç polisleri, 2 saatlik çalışma sonucu Ahmet Elçi'nin cansız bedenini buldu. çıkarılan Elçi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
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