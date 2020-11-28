Kanala düşen eşeği itfaiye ekipleri kurtardı
28.11.2020 22:41 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:44
Konya'da sulama kanalında balçığa saplanan eşek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Konya'da sulama kanalında balçığa saplanan eşek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Karatay ilçesi Yarma Mahallesi'nde sulama kanalına düşen ve balçığa saplanan eşeği görenler, itfaiyeye ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından eşeği saplandığı yerden çıkardı.
Uzun süre kanalda kaldığı belirlenen sahipsiz eşek, meraya salındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan