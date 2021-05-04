Kanala düşen çaresiz hayvanın imdadına vatandaşlar yetişti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde su kanalına düşen başıboş büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde su kanalına düşen başıboş büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarıldı. Bir hafta içinde 2. kez su kanalına büyükbaş hayvan düşerken, vatandaşlar hayvan sahiplerine tepki gösterdi.

Karasu'nun ortasından geçen ve özellikle Aziziye Mahallesi'nde sık sık rastlanan büyükbaş hayvanların su kanalına düşmesi, vatandaşları isyan ettirdi. Aziziye Mahallesi 331. Sokak üzerinden geçmekte olan başıboş büyükbaş hayvan, otlarken su kanalına düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, büyükbaş hayvanın imdadına yetişti. Vatandaşlar bir yandan durumu itfaiyeye haber verirken bir yandan da hayvanı çıkarmak için kolları sıvadı. Boynuna ip geçirilen hayvan, kamyonet yardımıyla çekilerek bulunduğu yerden çıkartıldı. O anlar ise, vatandaş kamerasıyla anbean görüntülendi. Böylelikle vatandaşlar, bir hafta içerisinde ikinci kez kanaldan büyükbaş hayvan çıkardı.

Hayvanlarına sahip çıksınlar

Hayvanların sahipleri tarafından başıboş bırakıldığını ve kanala düştüklerini belirten Gülüşan Alkaş, "İki gün önce de dana düştü. İtfaiyeyi çağırdık. Yetişmeden biz kendimiz çıkardık. Bu da yine aynı şekilde vatandaş çabasıyla çıkartıldı. Hayvan düştü mü kendisi çıkamıyor. İnsanlar hayvanlarını sokağa atıyor ve hayvanlarından haberleri olmuyor. Akşam olduğunda da yine hayvan kendi kendine evine dönüyor. Gelip kendileri de almıyorlar. Yazık günah. Hayvanlar bu şekilde boğulup ölüyor. İnsanlar, hayvanlarına sahip çıksın. Yeter yani" diyerek hayvanların başıboş bırakılmasına isyan etti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı