Kanala düşen buzağı ve anne inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Kanala düşen buzağı ve anne inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kanala düşen buzağı ve anne inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen buzağı ve annesi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen buzağı ve annesi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşcular Mahallesi ile Emenli Mahallesi yolu arasında bulunan DSİ sulama kanalına düşen inek ve buzağı akıntıya kapıldı. İneklerin kanala düştüğünü gören arazide çalışan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber vererek yardım istedi. Olay erine gelen Samsun Büyükşehir İtfaiye ekipleri kanalda akıntıya kapılan inek ve buzağı için seferber oldu. İlk önce akıntıda sürüklenen buzağıyı kurtarmak için bir itfaiye görevlisi suya atlayarak buzağıyı yakaladı. Vatandaşların da yardımıyla kenardan atılan ağ yardımıyla buzağı kanaldan çıkartıldı. Anne inek de iple kenara çekilerek kurtarıldı. - SAMSUN

Kanala düşen buzağı ve anne inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kanala düşen buzağı ve anne inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kanala düşen buzağı ve anne inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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