Kanala devrilip, suya gömülen araçtan kendileri çıktı

19.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:42

ANTALYA'da, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, sulama kanalına devrildi. Muhammet A. ve Süleyman T., suya gömülen araçtan kendileri çıktı.

Kaza, gece saatlerinde, Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, İbni Sina Caddesi'nde virajda kontrolden çıkıp, kaldırımı aşarak, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kısa sürede suya gömülen kamyonetten Muhammet A. ile Süleyman T., kendileri çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hafif yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları incelemenin ardından suya gömülen araç, vinçle çıkarıldı.Öte yandan yol kenarında bulunan ve sulama kanalı ile yolu ayıran tellerin bir süre önce çalındığı belirtildi.

Kaynak: DHA