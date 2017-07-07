Kanala devrilen otomobilde suya düşen genç 2 gündür aranıyor



TOKAT - Tokat'ta sulama kanalına devrilen otomobilde kaybolan genci arama çalışmaları 50 kilometrelik kanal hattında devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gezirlik Mahallesi'nde gece saatlerinde Esat Özer idaresindeki 60 HE 734 plakalı otomobil DSİ'ye ait sağ sahil tarımsal sulama kanala uçması sonucu araç sürücüsü ile Mustafa Yıldız yara almadan kurtulurken, arkadaşlarının ifadesine göre araçta arka koltukta bulunan Zeki Sarıel'i kaybolmuştu. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmaları olayın ikinci gününde de devam etti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü su altı arama kurtarma ekipleri yaklaşık 50 kilometrelik sulama kanalı hattında kalan 35 kilometrelik alanı arama tarama çalışması yaptı. Emirseyit beldesi ile Turhal ilçesi arasında kalan alanda bir ekip suda diğer 2 ekip kıyı bölgesinden arama yaptı. Çalışmalara yöre halkı da destek verirken kayıp olan gencin babası Halim Sarıel'de kanal kenarında gelecek bir haberi bekliyor.