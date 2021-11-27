Kanala devrilen otomobilde sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü. Kazada otomobil içinde sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, akşam saatlerinde plajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli istikametine seyir halinde olan Cevat G.(70) idaresindeki 06 ZM 023 plakalı otomobil direksiyon direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan su kanalına düşerek yan yattı. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, yan tarafında bulunan eşi Nezaket G. (61) araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Akçakoca ve Alaplı İtfaiye ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alaplı ile Akçakoca Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Nezaket G.'ye olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı. - ZONGULDAK