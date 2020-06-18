Kanala devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kanala devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
18.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:10
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kanala devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kent merkezinden ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan 35 TMK 37 Murat Gölgelikaya (51) yönetimindeki kamyon, Yeniköy Mahallesi Küsküt mevkinde yol kenarındaki kanala devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine giden 112 Acil Servis ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Gölgelikaya'nın cenazesi, incelemelerin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA