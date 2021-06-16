Kanala atılan görme engelli köpeğe treyler operatörü sahip çıktı

Kastamonu'da yaşayan treyler operatörü İrfan Sürgit, evlerinin yakınındaki kanaldan çıkardıkları görme engelli köpeğe sahip çıktı.

Kastamonu'da yaşayan treyler operatörü İrfan Sürgit, evlerinin yakınındaki kanaldan çıkardıkları görme engelli köpeğe sahip çıktı.

Merkeze bağlı Kırcalar köyünde yaşayan, İl Özel İdaresinde görevli treyler operatörü İrfan Sürgit, evlerinin yakınında bulunan bir kanalda köpek gördü. Köpeğin görme engelli olduğunu fark eden Sürgit, komşusuyla köpeği kanaldan çıkardı.

Köpeğin karnını doyurup bakımını yapan Sürgit, sahip çıktığı köpeğin şimdi gözlerini açtırabilmek için çaba harcıyor.

Sürgit, AA muhabirine, köpeği bulduklarında çok kötü durumda olduğunu, hiçbir canlının böyle bir muameleyi hak etmediğini söyledi.

Köpeği ilk gördüğünde çok üzüldüğünü aktaran Sürgit, "Kanala atılmış halde bulduk. Vicdansızın biri gözleri görmeyen köpeği ölüme terk etmiş." dedi.

Köpeğin bakımını üstlendiğini dile getiren Sürgit, "Halsiz ve bitkindi. Şu an kendisini toparlamasını bekliyoruz. Uzun zaman aç kalmış. Veterinerlere götürdük, tahliller yapıldı. Tahlillerin sonucuna göre gözlerini açtırmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Veteriner Semih Köse de köpeğin gözlerinin açılma ihtimali olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Köpeğimizin gözleriyle alakalı problemi için kliniğimize başvurdular. Yapılan muayenesinde katarakt olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu gördük. Şeker kaynaklı bir katarakt olup olmadığına bakmak için testlerini yaptık ama şeker kaynaklı olmadığını gördük. Ankara'da ileri tetkiklerinin yapılmasının ardından ameliyatla gözlerinin açılabileceğini düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor