Kanal Tokat projesi kapsamında gondolların yüzeceği Yeşilırmak'ta su tutulmaya başladı



TOKAT - Kanal İstanbul'a kardeş proje olarak gösterilen Kanal Tokat projesi kapsamında gondolların yüzeceği Yeşilırmak'ta su tutulmaya başladı.

Yeşilırmak üzerinde Mart ayında temeli atılan 10 milyon 540 bin liralık projenin birinci etabı olan ırmakta suyu tutacak olan Rubber-Dum sistemi hayata geçirildi. Rubber-Dum sistemini yerinde inceleyerek basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ekim ayında gondolların Yeşilırmak'ta yüzeceğini ifade ederek,"Yaklaşık 1.5 kilometrede önce suyu tutacak bir Rubber-Dum sistemimiz monte edildi. Dünden itibaren de Rubber-Dum'in içerisi hava ile dolduruldu 2.5 metre yükseldi. Gelen suda şuanda tutulmaya başladı. Yüzde 65-70 seviyesinde doldu. Yarın sabaha kadar da tamamen dolmuş olur. Su tutma işleminin başlaması ile beraber ırmağın seviyesini biz 2.5 metre yükselttik ve ırmağın üzerinde kayıkların, gondolların yüzeceği hale gelmiş oldu.15 Eylül tarihi itibari ile bu projenin Rubber-Dum sisteminin biteceğini söylemiştik ve 15 Eylül'e kalmadan bitti. Rubber-Dum sisteminin bitmesiyle ırmak içerisindeki işlemlerimiz bitti" dedi.

Yeşiırmak'ta kayık ve gondollar yüze bileceğini ifade eden Başkan Eroğlu,"Siparişlerimizi verdik, ay sonu itibari ile bize teslim edilmiş olacak. 1 Ekim tarihi itibari ile kayıklar burada yüzecek. Aynı şekilde 15 ile 20 Ekim arasında da kanal içerisine yapacağımız müzikli fıskiyeleri de ışıklandırmalarıyla bitirmiş olacağız. Her şeyiyle Mayıs ayında Kanal Tokat'ımızı bitirmiş olduğumuzda Tokat'ımızın bir vizyonu olarak şehrin ve şehrin insanına güzel bir şekilde hitap etmiş olacak" diye konuştu.