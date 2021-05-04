Kanal Sokak yolu yenileniyor
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Kanal Sokak yolu yenileniyor

Kanal Sokak yolu yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Lara bölgesi ile Serik Caddesi arasında alternatif bir güzergah olarak kullanılan Kanal Sokak'ta asfalt yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Lara bölgesi ile Serik Caddesi arasında alternatif bir güzergah olarak kullanılan Kanal Sokak'ta asfalt yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri zaman içinde bozulan ve çukurlar oluşan Muratpaşa ilçesi Kanal Sokak'ta bakım onarım ve sıcak asfalt çalışmasına başladı. Bin 800 metre uzunluğundaki yol güvenli hale getiriliyor. Çalışmaların 5 Mayıs Çarşamba günü tamamlanması ve yolun trafiğe açılması için Fen İşleri ekipleri mesai harcıyor. - ANTALYA

Kanal Sokak yolu yenileniyor
Kanal Sokak yolu yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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