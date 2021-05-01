Kanal Sokak trafiğe kapatılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt yenileme çalışması nedeniyle Muratpaşa ilçesindeki Kanal Sokak 3 Mayıs Pazartesi günü taşıt trafiğine kapatılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt yenileme çalışması nedeniyle Muratpaşa ilçesindeki Kanal Sokak 3 Mayıs Pazartesi günü taşıt trafiğine kapatılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde yoğun olarak kullanılan ve zaman içinde deforme olan yolların asfaltını yeniliyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü bu kapsamda Muratpaşa ilçesi Kanal Sokak'ı asfalt yenileme çalışması nedeniyle 3 Mayıs Pazartesi günü trafiğe kapatacak. Lara bölgesi ile Serik Caddesi arasında alternatif bir güzergah olarak kullanılan Kanal Sokak'taki asfalt yenileme çalışmalarının yoğun bir çalışma ile 5 Mayıs Çarşamba gününe kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri önerildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı