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Kanal Kütahya projesi için arsa takası

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Kanal Kütahya projesi için arsa takası

'Kanal Kütahya' proje güzergahında bulunan şahıslara ait mülklerin, belediyeye ait mülkler ile takas işlemleri devam ediyor.

'Kanal Kütahya' proje güzergahında bulunan şahıslara ait mülklerin, belediyeye ait mülkler ile takas işlemleri devam ediyor. Son olarak Sinerköy Mahallesi sakinlerinden Ali Rıza Memiş, kendisine ait olan mülkü, belediyenin mülkü ile takas eden imzayı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın makamında gerçekleşen törende attı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, takas işlemini gerçekleştiren vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Işık, "Göreve geldiğimizden bugüne şehrimizin değerini artıracak projelerimizi çok önemseyip, zaman zaman da gelinen noktaları vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Kanal Kütahya projemizin birinci etabını Bekir Avlupınar Caddesi'nin Yayalaştırılması projemiz ile başlattık. Bu ay sonu itibariyle tamamlanacak. Diğer etaplarda da özellikle regülatörden aldığımız suyun bir gölette toplanıp şehir boyunca devam eden DSİ sulama kanalında değerlendirilmesi etaplarında vatandaşlarımıza ait olan bazı mülklerin, belediyemize ait mülklerle takas edilerek sahiplerinin değiştirilme süreci devam ediyor. Bu kapsamda Ali Rıza Memiş Bey de bizim bu projemize inanan ve şehrimize değer katacağına inandığı içinde mülkünü belediyemizin mülkü ile takas eden hemşerilerimizden birisi. İmzamızı atarak belediyemize ait olan mülk ile kendisine ait olan mülkü değiştirmiş olacağız. Bizden sonraki nesiller bu fedakarlıkta bulunan hemşerilerimiz olarak tarihe geçeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Toplam 3 bin 250 metrekarelik hissesini bize ait olan benzer taşınmaz ile değiştirmiş olduk. Darısı diğer hemşehrilerimin başına. Bu takas usulü ile yapılan değişiklerden sonra diğer etapları uygulamaya koyacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kanal Kütahya projesi için arsa takası

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Haber: Kanal Kütahya projesi için arsa takası - Haberler
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