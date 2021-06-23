Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala tören alanı kurulmaya başlandı
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Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala tören alanı kurulmaya başlandı

Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala tören alanı kurulmaya başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kanal İstanbul projesi için Cumartesi günü yapılacak temel atma töreni öncesinde hazırlıklar başladı.

Kanal İstanbul projesi için Cumartesi günü yapılacak temel atma töreni öncesinde hazırlıklar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı açılış için Kanal İstanbul şantiyesinde tören alanı oluşturuldu.

Kanal İstanbul projesinin başlangıç aşaması olan Sazlıdere Köprüsü için şantiye alanı geçtiğimiz haftalarda kuruldu. Şantiye alanında 26 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Tören öncesi alanda hazırlıklar da hızla sürüyor. Temel atma törenine günler kala şantiyede tören alanı da kuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala tören alanı kurulmaya başlandı - Haberler
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