KANAL İSTANBUL SAZLIDERE KÖPRÜSÜ TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
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KANAL İSTANBUL SAZLIDERE KÖPRÜSÜ TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılacak. Tören öncesinde Sazlıdere'de son hazırlıklar tamamlandı. Töreninin yapılacağı alana girişler güvenlik noktasından üst aramasıyla yapılıyor. Törenin yapılacağı çadırın haricinde, alana sandalyeler dizildi. Alanda ambulanslar hazır beklerken, temel atılacak alana iş makinaları da getirildi.

KANAL İSTANBUL SAZLIDERE KÖPRÜSÜ TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
KANAL İSTANBUL SAZLIDERE KÖPRÜSÜ TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
KANAL İSTANBUL SAZLIDERE KÖPRÜSÜ TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
KANAL İSTANBUL SAZLIDERE KÖPRÜSÜ TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KANAL İSTANBUL SAZLIDERE KÖPRÜSÜ TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI - Haberler
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