Kanal İstanbul şantiye alanı giderek genişletiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanal İstanbul şantiye alanı giderek genişletiliyor

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | Güncel

Kanal İstanbul şantiye alanı giderek genişletiliyor Şantiye alanında çok sayıda iş makinası aynı anda çalışıyor Kanal İstanbul için kurulan şantiye alanı her gün daha da genişletiliyor.

Kanal İstanbul şantiye alanı giderek genişletiliyor

Şantiye alanında çok sayıda iş makinası aynı anda çalışıyor

İSTANBUL - Kanal İstanbul için kurulan şantiye alanı her gün daha da genişletiliyor. Büyütülen şantiye alanında çok sayıda iş makinası aynı anda çalışıyor. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

26 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni yapılması planlanan Kanal İstanbul'un şantiye alanı her geçen gün daha da büyütülüyor. Genişletilen şantiye alanı için onlarca iş makinası ayna anda çalışıyor. Yapılan çalışmalar hız kesmeden büyüyerek devam ediyor.

Kanal İstanbul şantiye alanı giderek genişletiliyor
Kanal İstanbul şantiye alanı giderek genişletiliyor
Kanal İstanbul şantiye alanı giderek genişletiliyor
Kanal İstanbul şantiye alanı giderek genişletiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

FETÖ operasyonundan detaylar; Gülen'in yeni beddua videoları ve ses kayıtları bulundu
FETÖ operasyonundan detaylar; Gülen'in yeni beddua videoları ve ses kayıtları bulundu
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: İSTANBUL'DA AŞILAMA TEMMUZ BAŞINDA BİTECEK, BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAYACAĞIZ'
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: İSTANBUL'DA AŞILAMA TEMMUZ BAŞINDA BİTECEK, BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAYACAĞIZ"

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Angela Merkel Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Bergen Hülya Avşar Hande Erçel
Spor Cristiano Gareth Bale Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanal İstanbul şantiye alanı giderek genişletiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 11:39:51. #1.14#

title