Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu uygun bulunarak kabul edildi
Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edildi
23.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:05
Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edildi
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Kaynak: Euronews.com