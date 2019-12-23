Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu uygun bulunarak kabul edildi
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Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu uygun bulunarak kabul edildi

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edildi

23.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:05
Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu uygun bulunarak kabul edildi

Kanal projesine ilişkin Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edildi


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Kaynak: Euronews.com

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