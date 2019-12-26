: Kanal İstanbul Projesi'nin animasyonu

26.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:50

Kanal İstanbul Projesi'nin animasyonunun gösterimi yapıldı.

Kurum: "(Kanal İstanbul) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin temsilcisi ÇED Raporu'nun altına imza atmıştır. Belediye Başkanımız çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip, ÇED Raporu'na imza atıyorsunuz, hiçbir şerh bildirmiyorsunuz, ondan sonra da çıkıyorsunuz 'Ben bu rapora itiraz ediyorum.' diyorsunuz."

Kaynak: AA

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