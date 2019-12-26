Kanal İstanbul: Maliyet 3 katına çıkabilir, finansman ve sigortacılık boyutları da tartışılmalı
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Kanal İstanbul: Maliyet 3 katına çıkabilir, finansman ve sigortacılık boyutları da tartışılmalı

euronews Türkçe’nin bu konuda görüşüne başvurduğu uzmanlar projenin finansmanı ve sigortalaması konusundaki bazı spesifik risklere dikkat çekiyor.

26.12.2019 08:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:12
Kanal İstanbul: Maliyet 3 katına çıkabilir, finansman ve sigortacılık boyutları da tartışılmalı

2011 yılından beri konuşulsa da son günlerde gündeminin ilk sırasında yer alan Kanal projesi, çevre ve imar boyutlarının yanı sıra finansman ve sigortalama açısından da birçok soru işaretini ve endişeyi beraberinde getiriyor.


euronews Türkçe'nin bu konuda görüşüne başvurduğu uzmanlar ise projenin finansmanı ve sigortalaması konusundaki bazı spesifik risklere dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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