Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporuna itiraz süresi doldu: Şimdi ne olacak?
Kanal İstanbul için vatandaşlar tarafından yapılan ve 25 Aralık'ta başlayan itiraz süreci bugün itibariyle sona erdi. Peki 10 gündür yapılan itirazların hukuki ve uygulama anlamında nasıl bir izdüşümü olacak? euronews Türkçe olarak uzmanlarına sorduk.
02.01.2020 21:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:24
Kanal İstanbul'un Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri'ne vatandaşlar tarafından yapılan ve 25 Aralık'ta başlayan itiraz süreci bugün (2 Ocak) itibariyle sona erdi.
10 günde 100 binden fazla dilekçe İstanbul'daki Çevre ve Şehircilik il müdürlüğüne teslim edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com