A Haber'de Kanal İstanbul ile ilgili çarpıcı iddia: Tapınakçılardan kalan 10 gemi dolusu altın var

25.12.2019 22:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:09

A Haber ekranlarında yayınlanan 'Deşifre' programında, son günlerde tartışma konusu olan Kanal İstanbul ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Programa katılan Doç. Dr. Kağan Kurtoğlu, "Kanal İstanbul'un altında 10 gemi dolusu altın var. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bir bilgiye sahip" dedi.

"TAPINAKÇILARIN HAZİNESİ VAR"

Doç. Dr. Kağan Kurtoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanını seversiniz veya sevmezsiniz, fikirlerine katılır veya katılmazsınız. Ama Sayın Cumhurbaşkanına en çok yüklenilmesinin sebebinin Kanal İstanbul projesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü, Vatikan kaynaklarından öğrendiğim şudur ki, kayıp 10 geminin Büyükçekmece Körfezi'ne geldiği ve bu gemilerde tapınakçıların hazinesi var. Fransa'dan kaçırdıkları hazineler var, iddia bu. Anlaşılıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bilgiye sahip."