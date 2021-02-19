Kanal İstanbul güzergahındaki çiftçilerin tahliyesinin istendiği iddiası

Arnavutköy İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin çıkardığı 58 numaralı kararda, ilçenin bazı bölgelerinde hayvancılık ve çiftçilik yapanların tahliye işlemlerini başlatmaları istendi. Ziraat Mühendisleri Odası karara tepki gösterdi ve tarım alanlarının Kanal İstanbul için tahliye edildiğini ileri sürdü. Arnavutköy Kaymakamlığı iddiaları yalanladı.

Arnavutköy İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 20 Ekim 2020 tarihli toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda; "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 246. Maddesi gereğince ilçenin merkez mahallelerinde bulunan tüm ahır ve hayvan sahiplerine, verilecek uygun sürelerle hayvan ahırlarının tahliye edilmesi ve hayvanların ahır dışına çıkarılmamasına karar verilmişti. Karara tepki gösteren İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası, yayınladığı basın bildirisinde söz konusu tarım alanlarının Kanal İstanbul projesi için tahliye edildiğini ileri sürdü.

Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "Kanal İstanbul'un geçtiği yerlerde çiftçilerin tahliyesi isteniyor" başlıklı haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zorunluluğunun doğduğu ifade edildi.

''İNSAN SAĞLIĞINI ETKİLİYOR''

Arnavutköy'ün, 38 mahalle, 296 bin 709 nüfus ve 450,25 kilometrekare yüz ölçümüyle İstanbul'un 4'üncü büyük ilçesi olduğu belirtilen açıklamada, ilçe dahilinde çeşitli büyüklükteki alanlarda büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, insan, çevre ve hayvan sağlığına uygun olmayan, derme çatma ve ruhsatsız yapılardaki bu faaliyetler nedeniyle hayvanların birçoğunun gün içerisinde kontrolsüz ve başıboş olarak ilçe sokak ve caddelerinde dolaştırılmasının, hayvansal atıkların çevreye yayılması ve oluşan pis kokular nedeniyle insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

''TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR''

Şehir merkezinde meydana gelebilecek bulaşıcı hastalıklar, kemirici ve diğer zararlı haşeratların üremelerine engel olabilmek amacıyla bu faaliyetlerin her bakımdan kontrol altına alınması gerektiği belirtilen açıklamada, "İstanbul'un bitkisel ve hayvansal üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan ilçemizde, özellikle merkez mahallelerimizde; çadır, derme çatma baraka, balkon ve giriş kat gibi sağlıksız ortamlarda hayvan besiciliği yapılması, hayvanların trafiğe başıboş ve kontrolsüz şekilde bırakılması gibi nedenlerle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği olumsuz etkilenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 20 Ekim 2020 tarihli toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda; "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 246. Maddesi gereğince ilçemiz merkez mahallelerinde bulunan tüm ahır ve hayvan sahiplerine, verilecek uygun sürelerle hayvan ahırlarının tahliye edilmesi ve hayvanların ahır dışına çıkarılmaması" kararı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''KANAL İSTANBUL GÜZERGAHINDA DEĞİL''

"Tahliyesi gereken ahırların tamamı, şehir yaşantısının hüküm sürdüğü ve yukarıda bahsedilen sorunlara sebep olan mahallelerimizdeki düzensiz yapı, tesis ve ahırlar olup, bunların hiçbiri Kanal İstanbul Projesi güzergahı ve rezerv alanı üzerinde değildir. Söz konusu haberlere konu olan mahallelerimizden Terkos Mahallesi ise Kanal İstanbul Projesi rezerv alanında bulunmayıp İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği hükümlerine göre koruma alanları içinde kalmaktadır ve yine aynı yönetmeliğin amir hükümlerince bu alanlar içerisinde entegre hayvancılık faaliyetleri yapılması yasaklanmıştır. Kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen haberlerin tam aksine bu karar ile şehir merkezinde, sağlıksız ve düzensiz ortamlarda yapılan hayvancılık faaliyetlerinin, Kanal İstanbul Projesi güzergahı ve çevresindeki mahallelere taşınması için ahır ve havyan sahiplerimiz teşvik edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı