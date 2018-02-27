Kanal İstanbul'da ÇED Süreci Başladı

Kanal İstanbul projesinin ÇED başvuru dosyası bakanlık tarafından uygun bulundu ve projenin ÇED süreci başladı. Projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar bilgi, görüş, soru ve öneriler İstanbul Valiliği ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilebilecek.

5 YIL SÜRECEK

ÇED dosyasında yer alan bilgiye göre Kanal İstanbul projesinin inşaatı 5 yıl sürecek.Kanal İstanbul projesi

İstanbul Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerini kapsayacak.

45 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Habertürk'ün haberine göre; Detay mühendislik çalışmaları devam eden Kanal İstanbul güzergahı 45 kilometre uzunluğundaki Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere Barajı, Terkos doğrusun takip ediyor.

100 YIL TÜRKİYE'YE HİZMET EDECEK

100 yıl İstanbul'a dolayısı ile Türkiye'ye hizmet etmesi planlanan Kanal İstanbul projesi kapsamında, acil durum rıhtımları, kanalın işletilmesine yönelik acil müdahale merkezleri, kanal giriş ve çıkış yapıları, gemi trafik sistemleri gibi alt ve üst yapılar, liman, lojistik merkez, yat limanı, kanal içerisinde ihtiyaç duyulan noktalarda karşıdan karşıya ulaşımı deniz yolu ile sağlayacak kıyı yapıları, tahkimat ve dolgu alanları, ada teşkili vb. kıyı tesisleri yapılması planlanıyor.

KANAL İSTANBUL NERELERDEN GEÇİYOR?

Kanal İstanbul ÇED dosyasına göre, proje kapsamında inşa edilecek olan alt ve üst yapıların tamamı İstanbul Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırları içerisinde, kıyı yapılarından Karadeniz‟de tesis edilecek olan dolgu alanı Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin, Karadeniz Limanı ise Arnavutköy ve Eyüp ilçelerinin Karadeniz‟e olan kıyı şeritlerinde yer alıyor. Marmara Denizi tarafında tesis edilecek olan adalar batıdan doğuya doğru sırasıyla Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinin Marmara Denizi‟ne bakan kıyılarında ve Marmara Limanı ise Küçükçekmece ilçesinin girişinde kanal koridorunun başlangıç noktasında yer alıyor.

5 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI OLACAK

Kanal İstanbul projesi inşaat aşamasında 5 bin kişiye, işletme aşamasında ise yardımcı tesisler de dahil olmak üzere toplam bin kişiye istihdam sağlayacak.