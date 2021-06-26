Kanal İstanbul alanında son hazırlıklar havadan görüntülendi
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Kanal İstanbul alanında son hazırlıklar havadan görüntülendi

Kanal İstanbul alanında son hazırlıklar havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul projesinin temelinin atılacağı alandaki son hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul projesinin temelinin atılacağı alandaki son hazırlıklar tamamlandı. Yapılan hazırlıklar ve beton mikserlerinin temel için hazırlıkları havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul projesinin ilk temeli bugün atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan iken 27 Nisan 2011'de "çılgın proje" olarak kamuoyuna duyurduğu İstanbul'un içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul projesi için Sazlıdere köprüsünün temeli atılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat katılacağı temel atma töreninde yürütülen hazırlıklar tamamlandı.

Alanda yürütülen son hazırlıklar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde temelin atılacağı noktada beton mikserlerinin beklediği görüldü. - İSTANBUL

Kanal İstanbul alanında son hazırlıklar havadan görüntülendi
Kanal İstanbul alanında son hazırlıklar havadan görüntülendi
Kanal İstanbul alanında son hazırlıklar havadan görüntülendi
Kanal İstanbul alanında son hazırlıklar havadan görüntülendi
Kanal İstanbul alanında son hazırlıklar havadan görüntülendi
Kanal İstanbul alanında son hazırlıklar havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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