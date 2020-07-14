"Kanal İstanbul'a Finansman Sağlayan Bu İhanetin Parçası Olur" İstanbul Boğazı'na alternatif Kanal İstanbul projesini mümkün kılacak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.

İstanbul Boğazı'na alternatif Kanal İstanbul projesini mümkün kılacak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne itiraz başvurusunda bulundu Kaynak: DailyMotion.com