Kanal I·stanbul'un Maliyeti Ne Olacak?
İlk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 Seçimleri öncesi bir seçim vaadi olarak sunulan Kanal İstanbul, 28 Kasım'da yapılan ÇED İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısından beri yeniden gündemde.
15.01.2020 08:46 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:47
İlk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 Seçimleri öncesi bir seçim vaadi olarak sunulan Kanal İstanbul, 28 Kasım'da yapılan ÇED İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısından beri yeniden gündemde
Kaynak: DailyMotion.com