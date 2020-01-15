: Kanal I·stanbul'un Maliyeti Ne Olacak?

15.01.2020 08:46 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:47

İlk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 Seçimleri öncesi bir seçim vaadi olarak sunulan Kanal İstanbul, 28 Kasım'da yapılan ÇED İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısından beri yeniden gündemde

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