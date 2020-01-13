Kanal I·stanbul Montro¨ So¨zles¸mesi'ni Tehdit Ediyor mu?
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Kanal I·stanbul Montro¨ So¨zles¸mesi'ni Tehdit Ediyor mu?

Kanal İstanbul projesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açabilir mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün düzenlediği Kanal İstanbul Çalıştayı'nda uzmanlar konuyu değerlendirdi.

13.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:48

Kanal projesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açabilir mi? 'nin bugün düzenlediği Kanal İstanbul Çalıştayı'nda uzmanlar konuyu değerlendirdi.



Haber Videosu

: Kanal I·stanbul Montro¨ So¨zles¸mesi'ni Tehdit Ediyor mu?
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