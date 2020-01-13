Kanal I·stanbul Montro¨ So¨zles¸mesi'ni Tehdit Ediyor mu?
Kanal İstanbul projesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açabilir mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün düzenlediği Kanal İstanbul Çalıştayı'nda uzmanlar konuyu değerlendirdi.
13.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:48
Kanal İstanbul projesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açabilir mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün düzenlediği Kanal İstanbul Çalıştayı'nda uzmanlar konuyu değerlendirdi.
Kaynak: DailyMotion.com