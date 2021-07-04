Kanal D yayın akışı! Kanal D canlı izle!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 4 Temmuz Pazar kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var?4 Temmuz kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:45Selim Yuhay İle...Life Style
09:45Magazin D Pazar
13:00Balçiçek İle Sohbete Geldik
14:00Çok Güzel Hareketler 2Eğlence
15:45Aşkın Tarifi
19:00Kanal D Ana Haber
20:00Operasyon 41Yarışma
22:45Operasyon 41