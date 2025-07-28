KANAL D YAYIN AKIŞI: 28 Temmuz 2025 bugün TV'de neler var? Kanal D kanal akışında hangi diziler ve programlar var?
28 Temmuz 2025 Pazartesi günü, televizyon ekranları izleyicilere zengin bir içerik yelpazesi sunuyor. Eğlence programlarından yarışmalara, dizilerden aksiyon dolu filmlere kadar pek çok seçenek mevcut. Peki, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü Kanal D'nin yayın akışında hangi yapımlar var? İşte, güncel yayın akışı listesi…?
28 Temmuz 2025 Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Kanal D gibi popüler kanallarda yayınlanacak yapımlar ise büyük merak konusu. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? 28 Temmuz KANAL D yayın akışı nedir? İşte, detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI (28 TEMMUZ)
05:15 Kuzey Güney Dizi
07:00 Kavak Yelleri Dizi (Tekrar)
09:30 Yaprak Dökümü Dizi
12:00 Kanal D Haber – Gün Arası Haber
13:00 Magazin D Yaz Magazin
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizi (Tekrar)
16:00 Aşk-ı Memnu Dizi
18:30 Kanal D Ana Haber Haber
20:00 Uzak Şehir / Turnike Dizi / Eğlence
23:30 Çalgı Çengi İkimiz Sinema
01:15 Çalgı Çengi İkimiz Sinema (Tekrar)
02:45 Zalim İstanbul Dizi (Tekrar)
04:45 Kuzey Güney Dizi (Tekrar)
KANAL D 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?
Kanal D, Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından biri olarak, Türksat 4A uydusu üzerinden hem SD hem de HD kalitesinde yayın yapmaktadır. Uydu alıcınız veya televizyonunuz aracılığıyla Kanal D'yi izlemek için aşağıdaki güncel frekans bilgilerini kullanabilirsiniz:
Kanal D Güncel Frekans Bilgileri (2025)
SD Yayın (Standart Çözünürlük)
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11977 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)