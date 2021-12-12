Kanal D Yargı canlı izle! Yargı 13. yeni bölüm canlı izle! Yargı son bölüm izle!

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YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 5 Aralık Pazar günü yayınlanan 12. Bölümde Engin'in verdiği süre dolarken ilginç bir durum yaşanıyor!

Ceylin, birbirlerine en yakın oldukları anda Ilgaz'dan gelen beklenmedik tereddüt ile sarsılır. Acaba Metin'in bu sırrı, Ilgaz ile Ceylin'in özenle kurmaya çalıştıkları bağı geri dönüşsüz bir biçimde kıracak mı, yoksa daha da güçlenmesine mi sebep olacaktır?

İyiden iyiye köşeye sıkışan Engin'in tehditleri herkesin dünyasını alt üst etmektedir.

Herkesin kendisini sınadığı, hızla daralan bu zaman içerisinde, Engin'i hamle yapmaktan alıkoyacak yollar, ayrılıklar ve beklenmedik birliktelikler ortaya çıkacaktır. Engin'in herkesi acıtan küçük kıvılcımları, büyük bir yangına mı sebep olacak, yoksa söndürülebilecek midir?

Ilgaz ve Ceylin her şeye rağmen, tarafları oldukları davada mesleki olarak birlikte hareket etmek zorundadır. Geri sayım devam ederken, hiç beklemedikleri bir gelişme başta ikisi olmak üzere herkesi yeni bir yola sürükleyecektir.

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