Kanal D, Siyah Beyaz Aşk'ın Final Tarihini Öne Çekti
Bu sezon yayınladığı birçok diziyi reytinglere kurban veren ve rakiplerinin gerisinde kalan Kanal D, Siyah Beyaz Aşk dizisinin fişini de çekti.
Kanal D'nin D Production imzalı dizisi, ilk bölümlerinde beklentinin altında reyting almış ama zaman içinde seyircisini artırıp yayından kalkma tehlikesini atlatmıştı. Geniş bir fan kitlesine sahip olan "Siyah Beyaz Aşk"ın 33. bölümle biteceği konuşuluyordu.
FİNAL TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ
Ancak son gelen habere göre pazartesi akşamları ekrana gelen projenin final tarihi öne çekildi. Birbirine zıt karakterlere sahip olan bir çiftin tutkulu aşk hikâyesini ekrana taşıyan dizinin 32. bölümde bitirileceği ekibe bildirildi.
YORUMLAR (2)
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tüm dizilerin fişini çekiniz artık millet bıktı usandık artık ne bu yahu ne bu rezalet şefalet ne bu yahu bıktık bıktık bıktıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İNŞ BİRGÜN SİZİNDE FİŞİNİZİ ÇEKERLER AMİN.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır